Лиза Арзамасова устроила сказочную семейную фотосессию с Авербухом и сыном Лёвой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова поделилась семейными фотографиями с Ильёй Авербухом и их сыном Львом.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух

Лиза Арзамасова разместила в "Инстаграме"* серию трогательных снимков в домашней обстановке. На фотосессии супруги позируют на белом диване. Авербух наряжен в чёрный костюм, а Лиза в шёлковую блузку. Даже на Лёве из-под свитера торчит воротничок рубашки.

Арзамасова объяснила, что на ней, муже и сыне — брендовая одежда.

Звезда "Папиных дочек" назвала семейную фотосессию прекрасной традицией. Маленькую дочку Лею к фотосессии пока привлекать не стали.

"Они навсегда сохраняют простую, но ценную красоту жизни. Согревают зимними вечерами и добавляют праздника в обычные будни", — написала актриса под фото.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



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