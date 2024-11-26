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Лиза Арзамасова устроила сказочную семейную фотосессию с Авербухом и сыном Лёвой

1:00
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова поделилась семейными фотографиями с Ильёй Авербухом и их сыном Львом.

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman
Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух

Лиза Арзамасова разместила в "Инстаграме"* серию трогательных снимков в домашней обстановке. На фотосессии супруги позируют на белом диване. Авербух наряжен в чёрный костюм, а Лиза в шёлковую блузку. Даже на Лёве из-под свитера торчит воротничок рубашки.

Арзамасова объяснила, что на ней, муже и сыне — брендовая одежда.

Звезда "Папиных дочек" назвала семейную фотосессию прекрасной традицией. Маленькую дочку Лею к фотосессии пока привлекать не стали.

"Они навсегда сохраняют простую, но ценную красоту жизни. Согревают зимними вечерами и добавляют праздника в обычные будни", — написала актриса под фото.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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