Лиза Арзамасова устроила сказочную семейную фотосессию с Авербухом и сыном Лёвой

Актриса Лиза Арзамасова поделилась семейными фотографиями с Ильёй Авербухом и их сыном Львом.
Лиза Арзамасова разместила в "Инстаграме"* серию трогательных снимков в домашней обстановке. На фотосессии супруги позируют на белом диване. Авербух наряжен в чёрный костюм, а Лиза в шёлковую блузку. Даже на Лёве из-под свитера торчит воротничок рубашки.
Арзамасова объяснила, что на ней, муже и сыне — брендовая одежда.
Звезда "Папиных дочек" назвала семейную фотосессию прекрасной традицией. Маленькую дочку Лею к фотосессии пока привлекать не стали.
"Они навсегда сохраняют простую, но ценную красоту жизни. Согревают зимними вечерами и добавляют праздника в обычные будни", — написала актриса под фото.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
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