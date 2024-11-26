Стало известно сколько Дмитрий Нагиев берёт за один корпоратив

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах Дмитрия Нагиева за выступления на корпоративных мероприятиях. Артист получает от 13 до 15 миллионов рублей за выступление.

Фото: YouTube канал вДудь by Скриншот видео YouTube канала вДудь, PDM Дмитрий Нагиев

Дворцов отметил, что Нагиев пользуется спросом, но в последнее время выступает не так часто — тщательно выбирает мероприятия для участия. Продюсер высоко оценил личные качества Дмитрия. По его словам, артист без проблем вливается в коллективную работу, обладает чувством такта и, несомненно имеет актёрские способности.

"С ним очень легко работать. Он очень хороший, добрый мужик. Ну и, соответственно, такой добропорядочный, я бы сказал, тактичный, безумно талантливый", — добавил Дворцов.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.



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