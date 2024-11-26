Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эхо древних утёсов оживило наскальные изображения в Финляндии
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России значительно выросла
Как очистить организм от токсинов: простые советы
Бизнес-седаны Lada Aura начали отправлять в дилерские центры России
Пикантный и витаминный греческий салат, без которого не обходится ни один праздничный стол
Почему обязательно стоит попробовать тёмные тона в интерьере спальне
Из-за конфликта на Украине появились угрожающие человечеству бактерии
Как азелаиновая кислота помогает коже оставаться здоровой?

Стало известно сколько Дмитрий Нагиев берёт за один корпоратив

0:48
Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах Дмитрия Нагиева за выступления на корпоративных мероприятиях. Артист получает от 13 до 15 миллионов рублей за выступление.

Дмитрий Нагиев
Фото: YouTube канал вДудь by Скриншот видео YouTube канала вДудь, PDM
Дмитрий Нагиев

Дворцов отметил, что Нагиев пользуется спросом, но в последнее время выступает не так часто — тщательно выбирает мероприятия для участия. Продюсер высоко оценил личные качества Дмитрия. По его словам, артист без проблем вливается в коллективную работу, обладает чувством такта и, несомненно имеет актёрские способности.

"С ним очень легко работать. Он очень хороший, добрый мужик. Ну и, соответственно, такой добропорядочный, я бы сказал, тактичный, безумно талантливый", — добавил Дворцов.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Красота и стиль
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё Аудио 
Секреты идеального подтягивания. Мощная техника и ценные советы
Новости спорта
Секреты идеального подтягивания. Мощная техника и ценные советы Аудио 
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
Авто
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Су-34: могучий ударный истребитель-бомбардировщик продолжает поступать в ВКС России Дмитрий Плотников У кого главные козыри в борьбе России против Запада? Виктор Пахомов Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Почему йоркширский терьер идеален для квартиры
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Последние материалы
Деревья не сбрасывают листву: естественные причины и решения
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
В России изобрели материал для укрепления арктических дорог
В США нашли несколько причин для покупки Северного потока-2
В России запретят ставить на авто свап-комплекты
Чем полезны яйца и как не навредить здоровью
Сливочная паста без помидоров и сыра — шикарный ужин на нескольких человек за полчаса
Законопроект о туризме охватит многодетных, пенсионеров и молодёжь
На что обратить внимание при выборе ковра для дома
Учёные превратили комаров в средство спасения от малярии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.