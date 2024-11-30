Тётя Таня из Спокойной ночи, малыши заявила, что в детской передаче показывают инсультников

Бывшая ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" Татьяна Судец объяснила, почему ей не нравится сегодняшняя версия программы для детей.
Диктора Центрального телевидения Татьяну Судец запомнили как тётю Таню из программы "Спокойной ночи, малыши!".
Она вспомнила, в СССР заявила, что плохо относится к современным вариантам передачи "Спокойно ночи, малыши". Раньше, по словам телеведущей в 15-минутной программе детей учили полезным вещам, например, как пользоваться столовыми приборами. Мультфильм после этого показывали советский, который учит добру.
Ранее звезда Comedy Club Марина Кравец рассказала, что она стала ведущей "Спокойной ночи, малыши".
"А сейчас программа, по-моему, 9 минут всего идёт. Мультфильмы отвратительные! Одних "инсультников" показывают", — цитирует слова Судец "Вечерняя Москва".
Татьяна объяснила, что персонажи мультфильмов похожи на уродов, так как у них перекошены рты. Началось, это, по её мнению, после показа телепузиков.
«Споко́йной но́чи малыши́ » — советская и российская вечерняя телепередача для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
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