Захар Прилепин вспомнил пророческую песню Бориса Гребенщикова* про орешник

Писатель Захар Прилепин рассказал, о чём на самом деле поётся в песне Бориса Гребенщикова* про орешник.
Захар Прилепин вспомнил, что у лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова* есть строчка в песне "Орешник будет судьёй".
Он заверил, что не стоит думать, что данные слова в композиции музыканта бессмысленны.
"В Англии раздвоенная ореховая ветвь вплоть до семнадцатого века использовалась для определения убийцы и вора. Соответственно, ореховая ветвь символизировала суд и страшное неотвратимое наказание", — написал литератор в своём ВК-аккаунте.
Он подчеркнул, что в некоторых сферах в России работают образованные люди.
Ранее приводилось объяснение тому, почему супероружие назвали Орешником.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Бори́с Бори́сович Гребенщико́в (род. 27 ноября 1953, Ленинград, СССР) — советский и российский поэт, музыкант, композитор, певец, гитарист. Основатель и лидер рок-группы «Аквариум».
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