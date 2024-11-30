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Захар Прилепин вспомнил пророческую песню Бориса Гребенщикова* про орешник

0:55
Шоу-бизнес

Писатель Захар Прилепин рассказал, о чём на самом деле поётся в песне Бориса Гребенщикова* про орешник.

фундук
Фото: commons.wikimedia.org by Linnearodrigs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
фундук

Захар Прилепин вспомнил, что у лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова* есть строчка в песне "Орешник будет судьёй".

Он заверил, что не стоит думать, что данные слова в композиции музыканта бессмысленны.

"В Англии раздвоенная ореховая ветвь вплоть до семнадцатого века использовалась для определения убийцы и вора. Соответственно, ореховая ветвь символизировала суд и страшное неотвратимое наказание", — написал литератор в своём ВК-аккаунте.

Он подчеркнул, что в некоторых сферах в России работают образованные люди.

Ранее приводилось объяснение тому, почему супероружие назвали Орешником.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Бори́с Бори́сович Гребенщико́в (род. 27 ноября 1953, Ленинград, СССР) — советский и российский поэт, музыкант, композитор, певец, гитарист. Основатель и лидер рок-группы «Аквариум».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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