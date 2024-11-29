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Виктория Боня ищет себе незамужнюю бездетную помощницу

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Шоу-бизнес

Виктория Боня открыла вакансию на должность личного помощника. Претендентке звезда "Дома-2" выдвинула ряд строгих требований.

Модель Виктория Боня
Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория Боня перечислила требования, которые она предъявляет к соискателям на должность своей личной помощницы.

Сотрудница, по словам Бони, должна иметь загранпаспорт, знать английский язык, владеть деловым этикетом.

"Умение водить машину (опыт от 5 лет), умение работать с большим объемом информации", — гласит текст объявления звезды телестройки.

Важным моментом для Виктории является то, чтобы помощница её была незамужней и бездетной. От женщины потребуется быть на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Ранее Леру Кудрявцеву возмутили наглые притязания на должность няни для шестилетней дочки.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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