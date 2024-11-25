Ольга Бузова пожаловалась на тяготы актёрской профессии

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Снявшаяся в фильме "Звёзды в Сибири" Ольга Бузова рассказала, что самое тяжёлое было для неё на съёмках кино.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова рассказала, насколько непросто быть артистом. Звезда "Дома-2" отметила, что для неё было очень тягостным надевать каждый день одно и то же платье и делать одинаковый макияж день за днём.

"Ладно, платья костюмеры чистят. А маникюр?! Один месяц проходить с синими ногтями!" — пожаловалась на непростую жизнь поющая ведущая на презентации фильма "Звезды в Сибири".

Ранее Участники шоу "Звёзды в джунглях" приехали к блогеру Лерчек под домашний арест.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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