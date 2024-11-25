Вероника Степанова заявила, что общается с умершими

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова призналась, что постоянно находится на связи с покойниками.

Фото: https://vk.com/clubveronik20011 by ВК-аккаунт Вероники Степановой is licensed under public doman Психолог Вероника Степанова

Вероника Степанова рассказала по ночам общается с умершими людьми, которые одолевают её просьбами. Обычно покойники просят её рассказать что-то важное их родственникам.

Психолог отметила, что подавляющее число просьб от покойников она просто игнорирует.

"Им как будто бы запрещено полноценно говорить, то есть они хотят, но не могут. К примеру, задавая им тот или иной вопрос, мне никогда никто на него не отвечает", — рассказала о своих удивительных собеседниках Степанова, у которой открылись способности медиума.

Ранее Вероника Степанова раскритиковала рэпера Тимати. Она заявила, что еврейский мальчик спит с пластмассовыми медвежатами.

Уточнения

Спирити́зм (от лат. spiritus «душа, дух») — религиозно-философская доктрина, разработанная во Франции в середине XIX столетия Алланом Кардеком.



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