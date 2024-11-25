Алёна Водонаева публично обратилась к собравшейся выходить замуж Ксении Бородиной

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Экс-участница проекта "Дом-2" Алёна Водонаева в своём личном Telegram-канале выразила мнение о намерении своей коллеги Ксении Бородиной создать семью с блогером Николаем Сердюковым. Она призвала телеведущую не совершать этой ошибки.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

Алёна Водонаева обратила внимание на то, что Ксении Бородиной предрекают крепкий союз с участником шоу "Последний герой. Русский сезон", и предостерегла её от возможной ошибки.

"Ксюша, это не моё дело, но выходить замуж за мужчин, которые сильно проигрывают по всем параметрам в сравнении с женщиной, можно только ради забавы, если вам лет 30-35. Тем более у вас уже был подобный опыт. Слишком неравный вес для семейной жизни. Живите, наслаждайтесь жизнью, встречайтесь с кем хотите, стройте карьеру, создавайте капитал — вы всё это успешно делаете. Молю вас: не выходите за него замуж!" — написала Алёна Водонаева.

При этом блогерша пояснила, что под "косинусами" подразумевает мужчин, которые "сильно уступают по всем параметрам в сравнении с женщиной".

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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