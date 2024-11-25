Лёва Би-2* раскрыл, кто сейчас финансирует группу

Певец Лёва Би-2*, известный под своим настоящим именем Егор Бортник, в эфире YouTube-шоу "Без ретуши" поделился, что ему пришлось продать свою большую и дорогостоящую квартиру в Москве, чтобы обеспечить достойную зарплату участникам группы.
В своём интервью он рассказал, что содержит коллектив на собственные средства. Однако, несмотря на все трудности, Лёва Би-2 с радостью отмечает, что музыканты вновь начали получать прибыль от своей деятельности.
"Я с радостью готов был принести своё благополучие на алтарь группы и ни капли об этом не жалею. В такие моменты начинаешь понимать, что такое совесть", — заявил Лёва Би-2.
14 октября президент Молдавии Майя Санду встретилась в Кишинёве с певицей Лаймой Вайкуле и группой "Би-2". Участники коллектива выразили благодарность за предоставленное им и членам их семей гражданство страны.
Ранее в сети появилось видео, на котором Леонид Якубович со скандалом покидает юмористическое шоу.
* - признан в РФ иностранным агентом
Лёва Би-2 (имя при рождении Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист, один из двух основателей и лидеров группы «Би-2».
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