Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сочи и Анапа могут стать новыми Мальдивами: Оман собрался поставлять пальмы в РФ
90 процентов солдат ВСУ не хотят этого: признание украинского командира
Олег Майами объяснил, почему публично поцеловал Ольгу Бузову: губы надёжные
Не все косметологи хороши: рассказываем, как не нарваться на шарлатана
Все секреты подкормки для вкусного редиса
Наташа Королёва опубликовала фото с матерью после нападок Яны Поплавской
Макрона осудили за интерес к Украине
Стало известно, насколько быстро электронные сигареты повреждают сосуды
Алёна Водонаева публично обратилась к собравшейся выходить замуж Ксении Бородиной

Лёва Би-2* раскрыл, кто сейчас финансирует группу

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Лёва Би-2*, известный под своим настоящим именем Егор Бортник, в эфире YouTube-шоу "Без ретуши" поделился, что ему пришлось продать свою большую и дорогостоящую квартиру в Москве, чтобы обеспечить достойную зарплату участникам группы.

би-2
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 3.0
би-2

В своём интервью он рассказал, что содержит коллектив на собственные средства. Однако, несмотря на все трудности, Лёва Би-2 с радостью отмечает, что музыканты вновь начали получать прибыль от своей деятельности.

"Я с радостью готов был принести своё благополучие на алтарь группы и ни капли об этом не жалею. В такие моменты начинаешь понимать, что такое совесть", — заявил Лёва Би-2.

14 октября президент Молдавии Майя Санду встретилась в Кишинёве с певицей Лаймой Вайкуле и группой "Би-2". Участники коллектива выразили благодарность за предоставленное им и членам их семей гражданство страны.

Ранее в сети появилось видео, на котором Леонид Якубович со скандалом покидает юмористическое шоу.

* - признан в РФ иностранным агентом

 

Уточнения

Лёва Би-2 (имя при рождении Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист, один из двух основателей и лидеров группы «Би-2».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Садоводство, цветоводство
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов Аудио 
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер Мирный договор Израиля с Ливаном стал основой личного пиара сторон конфликта Юрий Бочаров Две сенсации на президентских выборах в Румынии. Западные СМИ проиграли информационную войну Любовь Степушова
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Volvo вводит ограничение скорости 180 км/ч в новых моделях
Как сохранить двигатель в безопасности при чистке
Диетолог предупредила о вреде красной икры и назвала группу риска
Анне Семенович предложили 5 млн рублей за новогоднюю ночь
Изреельская долина: место археологических и библейских открытий
Сати Казанова раскрыла, почему скрывает лицо и имя дочери
Учёные из США рассказали, что может случиться с кишечником из-за частого употребления газировки
Очевидные секреты хранения смородины, о которых вы не догадывались
Эффективность приседаний — миф или реальность
Иосиф Пригожин раскрыл стоимость дачи в Швейцарии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.