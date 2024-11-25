Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

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В Telegram-канале шоу "Что было дальше?" было опубликовано видео, на котором Леонид Якубович, известный ведущий программы "Поле чудес", поспешно покидает съёмочную площадку. По всей видимости, он не дождался окончания съёмок.

Фото: vk.com by канал VK Видео, PDM Леонид Якубович

Спускаясь по лестнице, Якубович говорит, что ведущие не дали ему дорассказать историю, и поэтому она так и останется тайной. За ним следуют операторы с камерами и один из ведущих проекта, юморист Алексей Щербаков. Он спрашивает у представителя Якубовича, стоит ли снова ждать телеведущего на съёмках.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится: "Съёмки нового выпуска ЧБД закончились скандалом!!!".

Выпуск с Якубовичем ещё не был опубликован в социальных сетях "Что было дальше?", поэтому неизвестно, что действительно произошло на съёмочной площадке.

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Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва, СССР, РСФСР) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).



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