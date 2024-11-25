Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

В Telegram-канале шоу "Что было дальше?" было опубликовано видео, на котором Леонид Якубович, известный ведущий программы "Поле чудес", поспешно покидает съёмочную площадку. По всей видимости, он не дождался окончания съёмок.
Спускаясь по лестнице, Якубович говорит, что ведущие не дали ему дорассказать историю, и поэтому она так и останется тайной. За ним следуют операторы с камерами и один из ведущих проекта, юморист Алексей Щербаков. Он спрашивает у представителя Якубовича, стоит ли снова ждать телеведущего на съёмках.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится: "Съёмки нового выпуска ЧБД закончились скандалом!!!".
Выпуск с Якубовичем ещё не был опубликован в социальных сетях "Что было дальше?", поэтому неизвестно, что действительно произошло на съёмочной площадке.
Ранее поклонники смогли оценить внешность супруга Яны Кошкиной, которого она скрывала в течение года.
Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва, СССР, РСФСР) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).
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