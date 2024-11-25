Яна Кошкина опубликовала первое фото с мужем: что удивило поклонников

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Яна Кошкина поделилась в личном блоге первым совместным фото со своим мужем, бизнесменом Анатолием Черкасовым, за которого вышла замуж год назад. Поклонники были рады за артистку, выбравшую в спутники жизни молодого человека, а не "деда". Об этом пишет "Радио 1".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яны Кошкиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Яна Кошкина

Яна Кошкина и Анатолий Черкасов, который моложе супруги на восемь лет, сыграли свадьбу в октябре 2023 года в ЗАГСе "Барвиха Luxury Village". Однако только сейчас звезда телеканала ТНТ решилась показать лицо своего возлюбленного.

"У нас сегодня небольшой семейный праздник — 1 год и 8 месяцев с того дня, как мы начали встречаться. Мы отмечаем его каждый месяц, потому что жизнь со мной — это день за год. Спасибо мужу за терпение и безграничную любовь", — написала актриса.

Мнения фанатов разошлись. Кто-то заметил, что Кошкина отдыхает вместе "с сыном", а кто-то считает, что молодой человек заключил выгодный брак с известной артисткой. Однако нашлись и те, кто по достоинству оценил выбор актрисы и пожелал ей семейного счастья.

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Уточнения

«ТНТ» (наименование СМИ — «ТНТ-Телесеть», акроним от Твоё Новое Телевидение) — общероссийский федеральный телеканал.



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