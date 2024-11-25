Иосиф Пригожин раскрыл стоимость дачи в Швейцарии

Продюсер и медиаменеджер Иосиф Пригожин в эфире шоу "Сплетни-шейкер" подтвердил, что у него есть дача в Швейцарии, и озвучил стоимость этой недвижимости.

Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public doman Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин, супруг певицы Валерии, рассказал, что купил дом в 1990-х годах, когда его дети учились в Швейцарии. Для приобретения недвижимости он взял кредит под 1% годовых, который погасил через 10 лет. Общая стоимость дома составила 50 миллионов рублей, что по курсу того времени эквивалентно примерно 2 миллионам долларов.

Кроме того, у Иосифа Пригожина есть квартира в Дубае, которая ему очень нравится.

В этом же шоу бизнесмен поделился, что все свои деньги он тратит на семью — жену, детей и внуков. Он активно участвует в творческом развитии супруги и балует своих наследников. По его словам, на себя самого он почти не выделяет средств.

Ранее лидер группы "Мираж" поделился своим мнением об Алле Пугачёвой.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий.



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