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Анастасия Костенко объяснила, что значить быть матерью

1:11
Шоу-бизнес

Многодетная мать Анастасия Костенко рассказала об особом материнском чувстве.

Футболист Дмитрий Тарасов с женой и детьми
Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94 by ВК-аккаунт Дмитрия Тарасова is licensed under public doman
Футболист Дмитрий Тарасов с женой и детьми

Анастасия Костенко опубликовала в Инстаграме"* фото с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым и детьми

Она объяснила, что значит для женщины быть матерью. Она назвала материнство истинным предназначением женщины.

"С первым криком младенца происходит и рождение нового статуса, который будет с женщиной до последнего вздоха. Появляются новые чувства, которые никто не поймёт кроме мамы", — написала Анастасия в личном микроблоге.

Она пожелала своей и всем мамам крепкого здоровья.

Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что хочет шестого ребёнка. У футболиста пятеро детей: Ангелина — от первого брака с Оксаной Пономаренко; Милана, Ева, Алексей — от третьей жены Анастасии Костенко. В начале 2024 года у супругов родился четвёртый общий ребёнок, которого назвали Ярославом.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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