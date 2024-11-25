Анастасия Костенко объяснила, что значить быть матерью

Многодетная мать Анастасия Костенко рассказала об особом материнском чувстве.
Анастасия Костенко опубликовала в Инстаграме"* фото с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым и детьми
Она объяснила, что значит для женщины быть матерью. Она назвала материнство истинным предназначением женщины.
"С первым криком младенца происходит и рождение нового статуса, который будет с женщиной до последнего вздоха. Появляются новые чувства, которые никто не поймёт кроме мамы", — написала Анастасия в личном микроблоге.
Она пожелала своей и всем мамам крепкого здоровья.
Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что хочет шестого ребёнка. У футболиста пятеро детей: Ангелина — от первого брака с Оксаной Пономаренко; Милана, Ева, Алексей — от третьей жены Анастасии Костенко. В начале 2024 года у супругов родился четвёртый общий ребёнок, которого назвали Ярославом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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