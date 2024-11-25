Музыкант Горбашов заявил, что у Пугачёвой нет конкурентов на российской эстраде

Алексей Горбашов, лидер группы "Мираж", считает, что на современной российской эстраде нет никого, кто мог бы сравниться с народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0 Алла Пугачёва

В интервью с NEWS. RU он отметил, что 75-летняя певица обладает не только уникальными вокальными данными, но и выдающимся масштабом личности. По мнению музыканта, ни один современный артист не может сравниться с Аллой Пугачёвой.

"Такие люди рождаются редко, наверное, раз в столетие, а может быть, и реже", — сказал он.

Алексей Горбашов также подчеркнул, что Алла Пугачёва помогла многим талантливым артистам, пригласив их на свои "Рождественские встречи". Именно благодаря ей на сцене появились группы "Любэ", "А-Студио" и исполнительница Жанна Агузарова.

Ранее стало известно, что певец Иракли закрутил роман с дизайнером.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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