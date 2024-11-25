Певец Иракли закрутил роман с дизайнером

Певец Иракли, известный также как Ираклий Пирцхалава, участник "Фабрики звёзд-2", закрутил роман с дизайнером Кариной Хомухой, которая внешне напоминает его бывшую супругу. Об этом пишет StarHit.

Фото: vk.com by кана Яна Чурикова, PDM Ираклий Пирцхалава

Как сообщается, Иракли познакомился с Кариной два года назад, благодаря их общей знакомой, певице Марии Вебер. Близкие к певцу источники утверждают, что мужчина счастлив в новых отношениях и сильно изменился благодаря своей возлюбленной.

"С Кариной они постоянно куда-то ездят, в том числе нередко посещают святые места. Им в целом интересно проводить время вместе", — поделились знакомые исполнителя.

У Карины Хомухи уже есть двое детей от предыдущих отношений. У Иракли также подрастают двое сыновей от первой жены Софии Гребенщиковой, с которой они расстались в 2014 году.

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Уточнения

Ира́клий Леони́дович Пирцхала́ва (груз. ირაკლი ლეონიდის ძე ირაკლი; более известный как Иракли; род. 13 сентября 1977, Москва) — российский певец и радиоведущий грузинского происхождения, бывший участник «Фабрики Звёзд» и поп-группы «Тет-а-тет».



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