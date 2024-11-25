Юрий Лоза показал, каким он был модным стилягой в молодости

Певец Юрий Лоза опубликовал своё фото из прошлого, когда он был супер модным.
Юрий Лоза разместил в своём Telegram-канале кадры, на которых он предстал в образе стиляги с модной причёской, брюками клёш и в рубашке нараспашку.
Повод показать себя иконой стиля был, однако, печальный. Автор и исполнитель хита "Плот" узнал о смерти своего друга юности Альберта Гумарова, с которым они вместе работали в Саратовской филармонии и проехали с гастролями по всему Советскому Союзу.
"После моего ухода из коллектива 40 лет не общались — просто не было общих тем для разговора. Как он выглядел в последнее время — я не знаю, чем занимался — тоже", — написал артист под кадром.
Лоза выразил сожаление о том, что умирают люди, знакомые ему в молодости.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
С наступлением зимнего сезона многие водители начинают внимательно готовить свои автомобили к холодам.