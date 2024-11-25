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Юрий Лоза показал, каким он был модным стилягой в молодости

0:53
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза опубликовал своё фото из прошлого, когда он был супер модным.

Певец Юрий Лоза
Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman
Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза разместил в своём Telegram-канале кадры, на которых он предстал в образе стиляги с модной причёской, брюками клёш и в рубашке нараспашку.

Повод показать себя иконой стиля был, однако, печальный. Автор и исполнитель хита "Плот" узнал о смерти своего друга юности Альберта Гумарова, с которым они вместе работали в Саратовской филармонии и проехали с гастролями по всему Советскому Союзу.

"После моего ухода из коллектива 40 лет не общались — просто не было общих тем для разговора. Как он выглядел в последнее время — я не знаю, чем занимался — тоже", — написал артист под кадром.

Лоза выразил сожаление о том, что умирают люди, знакомые ему в молодости.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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