Жители Екатеринбурга не могут вернуть деньги за билеты на отменённый концерт Стаса Михайлова

Екатеринбуржцы возмущены тем, что не могут получить обратно свои деньги за концерт Стаса Михайлова который так и не состоялся.
В апреле 2024 года должен был состояться концерт кумира женщин Стаса Михайлова в Екатеринбурге, однако он так и не состоялся. Его несколько раз переносили, а затем и вовсе отменили. В случившемся обвинили организатора, который якобы нарушил свои финансовые обязательства перед артистом.
Ранее сообщалось, что Стасу Михайлову предложили снять фильм о себе.
Деньги за купленные билеты людям ещё не вернули. Стоимость билетов была недешёвой.
"Нас просто кинули! Ладно, если речь идет о трех-четырех тысячах, но стоимость билетов доходила до 30 тысяч," - рассказала возмущённая читательница E1.RU.
Как сообщает "Царьград", организаторы отменённого концерта не реагирует на требования поклонников певца вернуть им деньги за билеты.
Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер. Народный артист Российской Федерации (2022).
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