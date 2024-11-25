Жители Екатеринбурга не могут вернуть деньги за билеты на отменённый концерт Стаса Михайлова

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Екатеринбуржцы возмущены тем, что не могут получить обратно свои деньги за концерт Стаса Михайлова который так и не состоялся.

Фото: Wikipedia by Ivanaivanova, CC BY-SA 4.0 стас михайлов

В апреле 2024 года должен был состояться концерт кумира женщин Стаса Михайлова в Екатеринбурге, однако он так и не состоялся. Его несколько раз переносили, а затем и вовсе отменили. В случившемся обвинили организатора, который якобы нарушил свои финансовые обязательства перед артистом.

Ранее сообщалось, что Стасу Михайлову предложили снять фильм о себе.

Деньги за купленные билеты людям ещё не вернули. Стоимость билетов была недешёвой.

"Нас просто кинули! Ладно, если речь идет о трех-четырех тысячах, но стоимость билетов доходила до 30 тысяч," - рассказала возмущённая читательница E1.RU.

Как сообщает "Царьград", организаторы отменённого концерта не реагирует на требования поклонников певца вернуть им деньги за билеты.

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер. Народный артист Российской Федерации (2022).



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