Юрий Стоянов высказался о таланте Никиты Кологривого: славы больше, чем ума

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народный артист РФ и известный юморист Юрий Стоянов в эфире "Шоу Воли" поделился своим мнением об "эффекте Кологривого".

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY 4.0 Никита Кологривый

Он объяснил, что феномен актёра, который сыграл одну из ключевых ролей в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", заключается в том, что у него больше славы, чем ума. Однако Стоянов отметил, что Кологривый и не должен быть мыслителем.

Юрий Стоянов считает, что настоящий профессиональный артист не должен думать, а должен чувствовать. По его мнению, на съёмочной площадке думать должен режиссёр, а задача актёра — "умно чувствовать".

"Он [Кологривый] очень хороший актёр, у него великолепная актёрская природа. Но после одной работы на него обрушилось слишком много внимания, и это привело к определённым последствиям", — сказал Стоянов.

Юморист признался, что не знает, как бы он повел себя на месте Кологривого, поскольку его слава пришла к нему только после 40 лет.

Ранее Иосиф Пригожин признался, что тратит все свои деньги на Валерию.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Кологри́вый (род. 16 октября 1994, Новосибирск) — российский актёр театра и кино.



Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант; народный артист Российской Федерации (2001).





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