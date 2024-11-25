Иосиф Пригожин раскрыл многомиллионные траты на жену Валерию

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В рамках шоу "Сплетни-шейкер" Иосиф Пригожин, известный продюсер и бизнесмен, поделился, что все свои средства он направляет на поддержку творчества своей супруги, певицы Валерии.

Фото: wikimedia.org by Yv3010, CC BY 4.0 Иосиф Пригожин

По словам Пригожина, он вкладывает деньги в организацию концертов, создание клипов, а также в работу стилистов, визажистов и других специалистов, которые помогают Валерии реализовать свой талант. Он не стал скрывать, что только за один квартал потратил на это 30 миллионов рублей.

"А на себя я вообще не трачу. У меня шестеро детей, двое внуков, и скоро появится третий", — с улыбкой отметил шоумен.

Иосиф Пригожин также рассказал, что на личные расходы у его семьи уходит около двух миллионов рублей в месяц. Он также поделился, что недавно приобрёл второй автомобиль — внедорожник Jeep Grand Wagoneer чёрного цвета, стоимость которого составила 10 миллионов рублей.

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Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».





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