Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Елена Малышева рассказала о состоянии своей госпитализированной мамы
Секрет идеальной выпечки: зачем прогревать духовку заранее
Кофеин уменьшает тягу и удовольствие от спиртного
Певец Иракли закрутил роман с дизайнером
Как защитить себя от мошенников при аренде жилья
Нижегородский врач рассказала о пользе кофе
Какие автомобили теряют в цене быстрее всего
Что нужно проверить при покупке автомобиля с пробегом
Молодость без инъекций: как лазерная подтяжка кожи помогает бороться с морщинами

Иосиф Пригожин раскрыл многомиллионные траты на жену Валерию

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В рамках шоу "Сплетни-шейкер" Иосиф Пригожин, известный продюсер и бизнесмен, поделился, что все свои средства он направляет на поддержку творчества своей супруги, певицы Валерии.

Иосиф Пригожин
Фото: wikimedia.org by Yv3010, CC BY 4.0
Иосиф Пригожин

По словам Пригожина, он вкладывает деньги в организацию концертов, создание клипов, а также в работу стилистов, визажистов и других специалистов, которые помогают Валерии реализовать свой талант. Он не стал скрывать, что только за один квартал потратил на это 30 миллионов рублей.

"А на себя я вообще не трачу. У меня шестеро детей, двое внуков, и скоро появится третий", — с улыбкой отметил шоумен.

Иосиф Пригожин также рассказал, что на личные расходы у его семьи уходит около двух миллионов рублей в месяц. Он также поделился, что недавно приобрёл второй автомобиль — внедорожник Jeep Grand Wagoneer чёрного цвета, стоимость которого составила 10 миллионов рублей.

Ранее Клава Кока раскрыла причину своего расставания с Александром Повериным.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха Аудио 
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Еда и рецепты
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Две сенсации на президентских выборах в Румынии. Западные СМИ проиграли информационную войну Любовь Степушова У-2 (По-2). Легендарный советский биплан, наводивший на фашистов ужас ночными бомбардировками Дмитрий Плотников Простой австрийский сантехник нашёл клад на сумму более 2 млн евро, по закону ему выплатят половину этих денег Игорь Буккер
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Эндокринолог делится секретами контроля веса в зимний период
Любителей мясного тартара предупредили об опасной болезни
Иосиф Пригожин раскрыл многомиллионные траты на жену Валерию
Почему капуста требует особого рациона для роста
Топ-2 глиняные маски от акне и для снижения жирности кожи
Почему китайцы предпочитают зарубежные автомобили, а не свои
Желтый уровень опасности объявлен в столице и области
Почему китайские автомобили становятся настоящими конкурентами европейским маркам
Как быстро размножить кактус дома: пошаговая инструкция
Ваши огурцы нуждаются в этом простом и бесплатном средстве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.