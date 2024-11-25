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Рэперу Моргенштерну* предложили 120 млн рублей за поединок на ринге

0:47
Шоу-бизнес

Блогер Альфредо Аудиторе заявил, что готов заплатить "Моргенштерну"* солидную сумму за то, что он выйдет на ринг против блогера Михаила Литвина.

Рэпер Моргенштерн
Фото: https://vk.com/morgenshtern by Вк-аккаунт рэпера Моргенштерна is licensed under public doman
Рэпер Моргенштерн

Скандальный блогер из Волгограда Альфредо Аудиторе загорелся идеей свести на поединок рэпера Моргенштерна* и блогера Литвина.

Он вспомнил, что между двумя медийными личностями уже была какая-то потасовка.

"Я готов заплатить обоим по 120 миллионов рублей за бой по ММА. Три раунда по три минуты", — поделился своим предложением руководитель лиги Hype Альфредо в социальных сетях.

Пока никто из озвученных личностей не дал своё согласие на бой.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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