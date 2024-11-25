Рэперу Моргенштерну* предложили 120 млн рублей за поединок на ринге

Блогер Альфредо Аудиторе заявил, что готов заплатить "Моргенштерну"* солидную сумму за то, что он выйдет на ринг против блогера Михаила Литвина.
Скандальный блогер из Волгограда Альфредо Аудиторе загорелся идеей свести на поединок рэпера Моргенштерна* и блогера Литвина.
Он вспомнил, что между двумя медийными личностями уже была какая-то потасовка.
"Я готов заплатить обоим по 120 миллионов рублей за бой по ММА. Три раунда по три минуты", — поделился своим предложением руководитель лиги Hype Альфредо в социальных сетях.
Пока никто из озвученных личностей не дал своё согласие на бой.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.
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