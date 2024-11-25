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Клава Кока раскрыла причину расставания с Александром Повериным

1:24
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, спустя месяц после расставания с возлюбленным Александром Повериным наконец-то рассказала о причине их разрыва. По её словам, за две недели до расставания они перестали общаться из-за загруженности на работе.

Клава Кока и Александр Поверин
Фото: instagram.com by личный аккаунт Клавы Коки в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Клава Кока и Александр Поверин

Клава Кока поделилась, что долгое время они не находили сил поговорить, так как оба были заняты в различных проектах. После долгих рабочих часов они просто здоровались вечером и ложились спать.

"Это продолжалось долго. Я понимала, что это неправильно, но была эмоционально опустошена. И в какой-то момент, набравшись смелости, я спросила:"Что случилось? Может быть, тебя что-то беспокоит?"Он ответил:"Ничего". Я говорю:"Почему ты не общаешься?"Он отвечает:"Так ты же тоже не общаешься". И был какой-то дурацкий, абсолютно неуместный тупняк. Я пыталась с ним как-то поговорить, но разговор не клеился", — пояснила артистка.

Певица объявила о разрыве отношений с Александром Повериным в прошлом месяце, поблагодарив его за множество прекрасных моментов и воспоминаний. Мужчина в свою очередь заявил, что решение о расставании было обоюдным.

Ранее была объявлена начальная стоимость билетов на "Щелкунчика" в Большом театре.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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