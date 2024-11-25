42-летняя Вера Брежнева призналась, что считала себя старой для отношений

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Певица Вера Брежнева рассказала, какие мысли её мучали, когда она разводилась с Константином Меладзе.

Фото: https://vk.com/vb by Вк-аккаунт Веры Брежневой is licensed under public doman Певица Вера Брежнева

Исполнительница хита "Я знаю пароль" призналась, что считала, что в 40 лет на личной жизни следует поставить крест.

"Когда разводилась, то я думала, что всё, мне 40, я больше никого не встречу, я никому не буду нужна, я слишком стара для отношений", — объяснила певица в интервью Рамине Эсхакзай.

Она отметила, что считает неважным, кто именно был инициатором развода.

42-летняя звезда отметила, что изменила своё мнение о своём неизбежном одиночестве после 40 лет, так как влюбилась, однако, по её признанию, не спешит замуж.

Уточнения

Ве́ра Ви́кторовна Галушка (укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область), более известна под псевдонимом Ве́ра Бре́жнева — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.



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