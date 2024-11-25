Юрий Лоза высказался о проигрыше Локомотива Спартаку

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Певец Юрий Лоза отреагировал на слова капитана проигравшего ФК "Локомотив" после матча со "Спартаком".

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM Футбольный мяч

Юрий Лоза рассказал, что "Локомотив" проиграл "Спартаку" со счётом 2:5.

Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов при этом заявил, что "Спартак" победил незаслуженно, так как его команде просто не хватило концентрации.

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что великий тренер Константин Бесков рекомендовал в подобных случаях ориентироваться на счёт игры.

"Бесков поднимал свой "указующий перст" и отвечал, — "смотри на та́бло!" — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Ранее Юрий Лоза отреагировал на новость о смерти своего друга Владимира Лёвкина.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик.



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