Юрий Лоза высказался о проигрыше Локомотива Спартаку

Певец Юрий Лоза отреагировал на слова капитана проигравшего ФК "Локомотив" после матча со "Спартаком".
Юрий Лоза рассказал, что "Локомотив" проиграл "Спартаку" со счётом 2:5.
Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов при этом заявил, что "Спартак" победил незаслуженно, так как его команде просто не хватило концентрации.
Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что великий тренер Константин Бесков рекомендовал в подобных случаях ориентироваться на счёт игры.
"Бесков поднимал свой "указующий перст" и отвечал, — "смотри на та́бло!" — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.
Ранее Юрий Лоза отреагировал на новость о смерти своего друга Владимира Лёвкина.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик.
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