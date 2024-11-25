Стасу Михайлову предложили снять фильм о себе

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Стас Михайлов поделился с журналистами, что ему поступило предложение снять фильм о себе. Однако он отказался от этой идеи.

Фото: Wikipedia by Ivanaivanova, CC BY-SA 4.0 стас михайлов

В беседе с порталом zhizn.ru артист объяснил, что пока не готов обсуждать детали предложения.

"Я пока держусь в стороне от всего этого. Предложение поступило, но не буду забегать вперёд", — сказал музыкант.

В программе "Шоу Воли" Стас Михайлов рассказывал, что многие поклонники критиковали его за похудение и изменённую причёску. Комментаторы отмечали, что артист нравился им, когда был "лысым" и "более полным".

Стас Михайлов женат на Инне Михайловой, с которой воспитывает шестерых детей: двоих от первого брака, двоих от предыдущих отношений супруги и двоих общих дочерей.

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Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер.



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