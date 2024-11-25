Елена Малышева рассказала о состоянии своей госпитализированной мамы

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева объяснила, что её мама жива, хоть и находится сейчас в больнице.

Фото: https://www.instagram.com/malysheva.live by Инстаграм Елены Малышевой is licensed under public doman Телеведущая Елена Малышева

В День Матери Елена Малышева опубликовала фото в "Инстаграме"* со своей родительницей.

"Моя мамочка в больнице. Но она жива! И это огромное счастье! Она по-прежнему бесконечно любит нас — своих детей, любит своих внуков и правнуков", — написала ведущая программы "Жить здорово" в своём микроблоге.

Теледоктор отметила, что её мама тоскует по мужу, который умер 15 лет назад.

Малышева рассказала, что её мама дарила ей любовь, но при этом была требовательна.

"Просто живи, моя милая и самая лучшая на свете мамочка!" — обратилась к родительнице звезда ТВ.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор.



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