Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анне Семенович предложили 5 млн рублей за новогоднюю ночь
Сати Казанова раскрыла, почему скрывает лицо и имя дочери
Учёные из США рассказали, что может случиться с кишечником из-за частого употребления газировки
Иосиф Пригожин раскрыл стоимость дачи в Швейцарии
Эффективность приседаний — миф или реальность
Очевидные секреты хранения смородины, о которых вы не догадывались
Как электронная регистрация помогает сэкономить на покупке квартиры и избежать бумажной волокиты
Делайте так, и ваши губы будут увлажнёнными и мягкими даже зимой
Дочь Владимира Лёвкина озвучила результаты вскрытия артиста и назвала истинную причину смерти

Елена Малышева рассказала о состоянии своей госпитализированной мамы

0:55
Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Малышева объяснила, что её мама жива, хоть и находится сейчас в больнице.

Телеведущая Елена Малышева
Фото: https://www.instagram.com/malysheva.live by Инстаграм Елены Малышевой is licensed under public doman
Телеведущая Елена Малышева

В День Матери Елена Малышева опубликовала фото в "Инстаграме"* со своей родительницей.

"Моя мамочка в больнице. Но она жива! И это огромное счастье! Она по-прежнему бесконечно любит нас — своих детей, любит своих внуков и правнуков", — написала ведущая программы "Жить здорово" в своём микроблоге.

Теледоктор отметила, что её мама тоскует по мужу, который умер 15 лет назад.

Малышева рассказала, что её мама дарила ей любовь, но при этом была требовательна.

"Просто живи, моя милая и самая лучшая на свете мамочка!" — обратилась к родительнице звезда ТВ.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха Аудио 
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Садоводство, цветоводство
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов Аудио 
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Еда и рецепты
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Изреельская долина: место археологических и библейских открытий Игорь Буккер Мирный договор Израиля с Ливаном стал основой личного пиара сторон конфликта Юрий Бочаров Две сенсации на президентских выборах в Румынии. Западные СМИ проиграли информационную войну Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Эндокринолог делится секретами контроля веса в зимний период
Любителей мясного тартара предупредили об опасной болезни
Иосиф Пригожин раскрыл многомиллионные траты на жену Валерию
Почему капуста требует особого рациона для роста
Топ-2 глиняные маски от акне и для снижения жирности кожи
Почему китайцы предпочитают зарубежные автомобили, а не свои
Желтый уровень опасности объявлен в столице и области
Почему китайские автомобили становятся настоящими конкурентами европейским маркам
Как быстро размножить кактус дома: пошаговая инструкция
Ваши огурцы нуждаются в этом простом и бесплатном средстве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.