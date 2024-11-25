Сергей Бурунов рассказал о расставании с возлюбленной

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Артист Сергей Бурунов пожаловался на разбитое сердце после разрыва с невестой.

Фото: https://vk.com/sergeyburunovofficial by ВК-аккаунт Сергея Бурунова is licensed under public doman Актёр Сергей Бурунов

Звезда сериала "Полицейский с Рублёвки" признался, что расстался с возлюбленной, красивой брюнеткой Екатериной Леви. 47-летний актёр снова холост, однако ему сложно справиться с переживаниями.

"Была часть тебя, и её нет. Тяжело всё, душевные травмы заживают нескоро. Там йодом не помажешь", — цитирует слова актёра Telegram-канал "Немалахов".

Артист привёл слова из песни Жанны Агузаровой: "Расставание — маленькая смерть".

Ранее Сергей Бурунов объяснил, почему ему дорога его роль в нашумевшем сериала про молодёжные банды Казани "Слово пацана".

Уточнения

Серге́й Алекса́ндрович Буруно́в (род. 6 марта 1977, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист, телеведущий.

