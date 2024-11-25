Садальский рассказал о появившихся у него с возрастом суперспособностях

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский рассказал, какие заметил в себе суперспособности.

Фото: https://www.instagram.com/danya_milokhin by ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public doman Актёр Станислав Садальский

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что сбылась его давняя мечта детства.

Садальский опубликовал в "Инстаграме"* фото с застолья. 73-хлетний актёр поведал, что теперь предсказывает погоду лучше любого метеоролога.

"Моя мечта сбылась, и теперь я чувствую магнитные бури, заморозки и любые капризы природы", — написал актёр под фото.

Заслуженный артист РСФСР поделился мудрой мыслью.

"Чем больше ты обладаешь, тем больше знаешь, чем не обладаешь", — отметил Садальский в социальных сетях.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

