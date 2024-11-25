Участники шоу Звёзды в джунглях приехали к блогеру Лерчек под домашний арест

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, не скучает под домашним арестом.

Фото: https://www.instagram.com/alana_mamaeva by Инстаграм Аланы Мамаоейвой is licensed under public doman Блогер Лерчек и участники щоу Звёзды в джунглях

Модель Алана Мамаева опубликовала в "Инстаграме"* общее фото участников шоу "Звёзды в джунглях". В центре снимка запечатлена блогер Лерчек, которая сейчас находится под домашним арестом по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Поддержать Валерию прибыл Михаил Галустян, Алёна Жигалова и другие.

Вместе знаменитости смотрят новые серии шоу "Звёзды в джунглях" и сплетничают по поводу отношения Лерчек с рэпером Натаном, который не приехал на встречу с Чекалиной.

Ранее рэпер Натан в одной из серий шоу заявил, что хочет, чтобы Лерчек забеременела от него.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



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