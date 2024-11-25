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Дочь Владимира Лёвкина озвучила результаты вскрытия артиста и назвала истинную причину смерти

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Дочь известного певца и бывшего солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина Виктория в эфире программы "Звёзды сошлись" сообщила, что согласно результатам вскрытия, её отец скончался от пневмонии, а не от рака, как предполагалось ранее.

Артист на протяжении многих лет боролся с онкологическим заболеванием, которое рецидивировало в 2013 году, но даже тогда ему удалось победить болезнь. Родные Лёвкина сомневаются, что именно онкология стала причиной его скоропостижной кончины.

"Я хочу опровергнуть всё, что было написано в СМИ. Он хорошо себя чувствовал! Он не умер от рака. Это не рак!", — заявила старшая дочь.

Виктория сообщила, что судья будет изучать документы, полученные из больницы.

Владимира Лёвкина госпитализировали на скорой помощи с головной болью и кашлем, которые уже некоторое время беспокоили его. Артист регулярно проходил обследования, включая компьютерную томографию, и не было выявлено никаких серьёзных патологий. Интересно, что Лёвкин даже не стал будить свою младшую дочь Нику, так как планировал вернуться домой.

 

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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