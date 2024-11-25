Дмитрий Колдун рассказал о драке жены с подвыпившей фанаткой: как шоу посмотрел

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Дмитрий Колдун, певец и победитель шоу "Фабрика звёзд-6", рассказал в интервью "PROжизнь", что однажды стал свидетелем драки своей жены Виктории с одной из поклонниц.

По словам артиста, они с супругой отдыхали в клубе, когда к нему стала приставать подвыпившая девушка. Колдун поделился, что она гладила его волосы и обнимала за шею. Он не увидел в этой ситуации ничего критичного, так как ему было приятно.

"Вика сказала ей: "Отвали!" Но та не послушалась. Тогда Вика просто встала, схватила девушку за кофту и швырнула её на соседний стол. Я как будто посмотрел шоу, и мне стало хорошо", — поделился певец.

Дмитрий Колдун женат на Виктории Хамицкой, с которой знаком со школьной скамьи. Долгое время между будущими супругами были исключительно дружеские отношения. Позднее артист начал проявлять к ней знаки внимания, и в 2012 году они расписались. В 2013 году у них родился сын Ян, а в 2016 году — дочь Алиса.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Колду́н (бел. Дзмітрый Аляксандравіч Калдун; 11 июня 1985, Минск) — белорусский певец, поэт и композитор, победитель проекта «Фабрика звёзд-6» на «Первом канале».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.