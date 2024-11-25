Олег Майами объяснил, почему публично поцеловал Ольгу Бузову: губы надёжные

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Певец Олег Майами сообщил, что поддерживает дружеские отношения с коллегой Ольгой Бузовой. Его слова были опубликованы в Telegram-канале "Звездач".

По словам артиста, в настоящее время и ему, и певице не хватает близкого человека, с которым можно было бы разделить радость и поддержку.

"Мы есть друг у друга, как надёжное плечо, так и надёжные губы. Олег-надёжные-губы здесь! Желаю вам всем такого друга!" — с юмором отметил Олег Майами.

Олег Майами и Ольга Бузова выпустили совместный трек под названием "Такси". На сольном концерте певицы в Москве они поцеловались на сцене, что вызвало волну слухов о романе между ними. Однако, Ольга заверила, что не играет роль, когда смотрит на коллегу "влюблёнными глазами". В их отношениях действительно присутствует симпатия.

Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но у певицы нет детей.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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