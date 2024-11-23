Денис Матросов раскрыл, почему 20 лет не общается с сыновьями: мне сказали, что я ничтожество

В программе "Секрет на миллион" актёр Денис Матросов поделился своей историей о том, почему уже более 20 лет не общается со своими сыновьями от бывшей возлюбленной Людмилы. По его словам, он стал для них совершенно чужим человеком.Фото: rutube.ru by канал НТВ, PDMДенис Матросов
Артист рассказал, что после рождения детей Людмила забрала их к себе в родной город, где ей предоставили комнату в театре. Вероятно, таким образом женщина надеялась получить квартиру.
"В итоге она отвезла детей в Севастополь, к бабушке и дедушке. Прошло всего пять дней, и меня обвинили в рукоприкладстве. Все свои заработанные деньги я отдавал детям. Когда им исполнился год, я приехал к ним с тортиками, но её отец начал драку со мной, сказав:"Ты что, подлец, приехал? Хоть бы конфеты за это время им купил"", — вспоминает Денис Матросов.
Позже Людмила заявила, что это вообще не дети Дениса Матросова, и назвала его ничтожеством, но не дала разрешения на проведение ДНК-теста. Когда мальчикам исполнилось три года, он снова попытался встретиться с ними, но Людмила сказала, что им есть кого называть папой. Тогда актёр решил больше не вмешиваться в их жизнь.
Когда сыновья выросли, артист вновь попытался выйти на связь, но ответа так и не получил.
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Дени́с Влади́мирович Матро́сов (род. 10 декабря 1972, Москва) — российский актёр театра и кино, продюсер, режиссёр.
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