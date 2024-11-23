Участник музыкального ТВ-шоу на Первом канале похудел на 100 кг

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Участник известного музыкального шоу "Голос" на Первом канале Шарип Умханов поделился своей историей похудения, которая стала для него настоящим достижением. Он сообщил в личном блоге, что за год сбросил 100 кг.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0 Кресла жюри шоу "Голос"

Исполнитель разместил в интернете коллаж из двух фотографий — "до" и "после" своего преображения. Он отметил, что поставил перед собой цель и сумел её достичь, не прибегая к бариатрическим операциям, не используя препарат "Оземпик" и не изнуряя себя физическими тренировками.

Шарип Умханов участвовал в шоу "Голос" в 2013 году. Он вышел на сцену с песней группы "Scorpions" "Still Loving You", а его наставником был Александр Градский. Артист дошёл до полуфинала, где уступил певцу из Белоруссии Сергею Волчкову.

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Уточнения

«Пе́рвый кана́л» — общероссийский федеральный телеканал. Вещает с 1 апреля 1995 года круглосуточно из Москвы, из телецентра «Останкино» (АСК-1).



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