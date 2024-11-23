Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как покрасить батарею так, чтобы она стала украшением комнаты
Какие макароны вредны не только для диабетиков, и почему их стоит опасаться и здоровым людям
Денис Матросов раскрыл, почему 20 лет не общается с сыновьями: мне сказали, что я ничтожество
Чем опасен простой автомобиля для его состояния
Секреты спокойного сна: как приучить кота к вашему режиму
Менструальные боли, простуда, спазмы: как имбирь помогает справляться
Цены на цветы в России выросли
Беременная жена Сарика Андреасяна честно ответила на вопрос об интимных сценах
Владение Exeed LX: сколько стоит кроссовер за 5 лет

Участник музыкального ТВ-шоу на Первом канале похудел на 100 кг

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Участник известного музыкального шоу "Голос" на Первом канале Шарип Умханов поделился своей историей похудения, которая стала для него настоящим достижением. Он сообщил в личном блоге, что за год сбросил 100 кг.

Кресла жюри шоу "Голос"
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0
Кресла жюри шоу "Голос"

Исполнитель разместил в интернете коллаж из двух фотографий — "до" и "после" своего преображения. Он отметил, что поставил перед собой цель и сумел её достичь, не прибегая к бариатрическим операциям, не используя препарат "Оземпик" и не изнуряя себя физическими тренировками.

Шарип Умханов участвовал в шоу "Голос" в 2013 году. Он вышел на сцену с песней группы "Scorpions" "Still Loving You", а его наставником был Александр Градский. Артист дошёл до полуфинала, где уступил певцу из Белоруссии Сергею Волчкову.

Ранее жена Сарика Андреасяна рассказала о съёмках откровенных сцен.

Уточнения

«Пе́рвый кана́л» — общероссийский федеральный телеканал. Вещает с 1 апреля 1995 года круглосуточно из Москвы, из телецентра «Останкино» (АСК-1).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Военные новости
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS Аудио 
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Российский шоу-бизнес
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери Аудио 
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Шоу-бизнес
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Родион Газманов показал свою маму-красавицу в молодости
Никита Пресняков вынужден петь в американских барах каверы на хиты российских артистов
Кардиолог напомнил, что не весь холестерин одинаково вреден для здоровья
Филипп Киркоров рассказал, что родился мёртвым
Арктическая экспедиция обнаружила гигантские вирусы со сложным геномом
Пересмотр данных о температуре океана: что изменилось в климатических моделях
Дешёвый способ улучшить шумоизоляцию в машине
Стала известна стоимость загородного дома Лёвкина, доставшегося жене и младшей дочери
Анна Хилькевич раскрыла, как заработала первые деньги
Наблюдается рост налоговых поступлений в игорных зонах России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.