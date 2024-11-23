Беременная жена Сарика Андреасяна честно ответила на вопрос об интимных сценах

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В своём личном блоге актриса Лиза Моряк откровенно рассказала о съёмках откровенных сцен, признавшись, что в такие моменты её подменяет дублёрша.

Фото: vk.com by канал Елизавета Моряк, PDM Лиза Моряк

Один из поклонников спросил, правда ли, что в сериале "Жить жизнь" коллега Лизы Моряк в кадре забрался ей под юбку.

Моряк с юмором ответила на этот вопрос, рассказав, что её в этой сцене заменила дублёрша.

"А вот рука была Вадика", — добавила она.

Недавно Лиза Моряк объявила о своей второй беременности. Вместе с супругом, режиссёром Сариком Андреасяно, они ждут малыша, пол которого пока не знают, так как планируют устроить гендер-пати. У них уже есть дочь Элизабет.

Ранее Светлана Дружинина поделилась своими мыслями о госпитализации.

Уточнения

Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.



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