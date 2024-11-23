Беременная жена Сарика Андреасяна честно ответила на вопрос об интимных сценах

В своём личном блоге актриса Лиза Моряк откровенно рассказала о съёмках откровенных сцен, признавшись, что в такие моменты её подменяет дублёрша.
Один из поклонников спросил, правда ли, что в сериале "Жить жизнь" коллега Лизы Моряк в кадре забрался ей под юбку.
Моряк с юмором ответила на этот вопрос, рассказав, что её в этой сцене заменила дублёрша.
"А вот рука была Вадика", — добавила она.
Недавно Лиза Моряк объявила о своей второй беременности. Вместе с супругом, режиссёром Сариком Андреасяно, они ждут малыша, пол которого пока не знают, так как планируют устроить гендер-пати. У них уже есть дочь Элизабет.
Ранее Светлана Дружинина поделилась своими мыслями о госпитализации.
Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.
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