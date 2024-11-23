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Дружинина высказалась о госпитализации с раком: я вас всех переживу

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Светлана Дружинина, известная актриса и режиссёр, не подтвердила информацию о своей экстренной госпитализации, назвав её "преувеличенной". Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Светлана Дружинина
Фото: vk.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, PDM
Светлана Дружинина

88-летняя Светлана Дружинина попросила не верить слухам о её болезни и заверила, что всё переживёт благодаря своему характеру и образу жизни.

"Я вас всех переживу, потому что я добрый, щедрый, прекрасный, здоровый, спортивный и верующий человек. Спасибо за беспокойство, но это слишком преувеличенные слухи. Будем жить долго и счастливо", — сказала режиссёр.

В СМИ появилась информация о госпитализации актрисы из-за онкологического заболевания, с которым она борется последние годы.

Светлана Дружинина начинала свою карьеру как актриса, снявшись в фильме "Девчата". Позднее она решила попробовать себя в роли режиссёра и сняла такие известные фильмы, как "Гардемарины, вперёд!", "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины-3".

Ранее стало известно, что Никита Пресняков вынужден петь в американских барах каверы на хиты российских артистов.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Дружи́нина (род. 16 декабря 1935, Москва, СССР) — советская и российская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер; народная артистка Российской Федерации (2001). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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