Дружинина высказалась о госпитализации с раком: я вас всех переживу

Светлана Дружинина, известная актриса и режиссёр, не подтвердила информацию о своей экстренной госпитализации, назвав её "преувеличенной". Об этом сообщает РЕН-ТВ.
88-летняя Светлана Дружинина попросила не верить слухам о её болезни и заверила, что всё переживёт благодаря своему характеру и образу жизни.
"Я вас всех переживу, потому что я добрый, щедрый, прекрасный, здоровый, спортивный и верующий человек. Спасибо за беспокойство, но это слишком преувеличенные слухи. Будем жить долго и счастливо", — сказала режиссёр.
В СМИ появилась информация о госпитализации актрисы из-за онкологического заболевания, с которым она борется последние годы.
Светлана Дружинина начинала свою карьеру как актриса, снявшись в фильме "Девчата". Позднее она решила попробовать себя в роли режиссёра и сняла такие известные фильмы, как "Гардемарины, вперёд!", "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины-3".
Ранее стало известно, что Никита Пресняков вынужден петь в американских барах каверы на хиты российских артистов.
Светла́на Серге́евна Дружи́нина (род. 16 декабря 1935, Москва, СССР) — советская и российская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер; народная артистка Российской Федерации (2001).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.