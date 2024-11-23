Никита Пресняков вынужден петь в американских барах каверы на хиты российских артистов

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Внук народной артистки СССР Аллы Пугачёвой Никита Пресняков, покинув Россию, теперь вынужден выступать в американских барах и клубах, исполняя каверы на старые хиты российских исполнителей.

Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free) концерт

Как сообщает Life. ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, музыкант активно гастролирует по Америке, исполняя композиции, которые были популярны в начале 2000-х годов. Билеты на его выступления можно приобрести по цене от 55 долларов (около 6 тысяч рублей) до 550 долларов (около 60 тысяч рублей).

В репертуаре Никиты Преснякова можно найти такие песни, как "Люби меня, люби" группы "Отпетые мошенники", "На заре" коллектива "Альянс" и другие. Известно, что он уже выступал с концертами в Нью-Йорке и Майами.

Никита Пресняков покинул Россию в 2022 году, после объявления о частичной мобилизации, на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Вместе со своей женой Алёной Красновой они переехали в США.

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Уточнения

Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант.



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