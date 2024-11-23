Филипп Киркоров рассказал, что родился мёртвым

Филипп Киркоров, народный артист РФ, был приглашён стать главным редактором нового номера журнала Psychologies. В этом качестве он поделился с читателями необычной историей своего рождения. По словам музыканта, он появился на свет бездыханным.

Фото: commons.wikimedia by Окрас, CC BY-SA 4.0 Филипп Киркоров

В письме главного редактора, которое певец написал для журнала, он размышляет на тему "Семья как главная опора". Этот разговор сразу вызвал у него яркие воспоминания о близких и детстве.

"Вы знаете, что я родился мёртвым? Да, это так. Пуповина обвилась вокруг моей шеи, и я появился на свет, не дыша. А потом я вздохнул… и столько любви обрушилось на меня! Так меня ждали, так мной дорожили", — делится Филипп Киркоров.

Он также говорит о том, как сильно скучает по своей матери, и признается, что боль утраты не утихает с годами. В заключение, артист заявляет, что можно родиться бездыханным, но уметь дышать полной грудью.

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Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий.



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