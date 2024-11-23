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Анна Хилькевич раскрыла, как заработала первые деньги

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В своём личном блоге актриса Анна Хилькевич рассказала, что её первые деньги появились в 14 лет, когда она снялась в фильме.

Анна Хилькевич
Фото: vk.com by канал Наталья Подольская, PDM
Анна Хилькевич

Она поделилась архивными снимками и поделилась, что её первой работой была роль в картине "Замыслил я побег", снятой по одноименному роману.

Однако настоящую популярность и любовь зрителей Анна Хилькевич приобрела благодаря участию в сериале "Универ. Новая общага" на телеканале ТНТ, который выходил с 2011 года.

Сейчас Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном, и вместе они воспитывают троих дочерей — Арианну, Анну-Марию и Оливию. Последняя малышка появилась на свет в сентябре 2024 года. Анна призналась, что роды прошли не так, как планировалось, и длились 28 часов.

Ранее Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) на новом фото был сравнен с Прохором Шаляпиным.

 

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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