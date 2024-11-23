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Изменившегося Максим Галкина* высмеяли в Сети и сравнили с Прохором Шаляпиным

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) опубликовал свежий снимок, сделанный на борту самолёта, и вызвал бурную реакцию в сети.

Максим Галкин*
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, CC BY-SA 4.0
Максим Галкин*

Поклонники обратили внимание на то, что артист стремится выглядеть моложе своих лет и не знает меры в использовании фильтров.

"Приветствую", — подписал снимок пятый муж Аллы Пугачёвой, который в настоящее время гастролирует по городам США.

Комментаторы сразу же отреагировали на новую публикацию и заметили, что Максим Галкин стал похож на артиста Прохора Шаляпина. Многие подчеркнули, что и Максим Галкин, и Алла Пугачёва увлекаются "фейстюном".

Однако нашлись и те, кто поддержал комика, отметив его моложавый внешний вид.

Ранее стало известно, что рэпер Гуф вышел из реабилитационного центра.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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