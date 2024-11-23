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Невеста Гуфа забрала его из рехаба

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Молодая возлюбленная рэпера Гуфа, известного под псевдонимом Алексей Долматов, Разият Салахова забрала артиста из реабилитационного центра, где он находился после инцидента, произошедшего в банном комплексе в Подмосковье.

Гуф с возлюбленной
Фото: instagram.com by личный аккаунт Гуфа в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Гуф с возлюбленной

Девушка, которой певец сделал предложение руки и сердца во время концерта в Москве, с улыбкой заявила журналистам, что у них всё хорошо. Она дала понять, что наркотическая зависимость артиста не станет преградой для их личного счастья.

Рэпер Гуф недавно дал сольный концерт в столице, на который пришёл с электронным браслетом на ноге, отслеживающим его местоположение. Во время выступления он также сообщил поклонникам, что предстоящий гастрольный тур станет для него прощальным.

Разият Салахова, которая младше музыканта на 19 лет, рассказала в своём личном блоге, что была шокирована его поступком на сцене. Из-за этого она не смогла сразу дать ответ на его предложение руки и сердца.

Ранее Артур Смольянинов*, признанный в России иноагентом и внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признался, что скучает по России.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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