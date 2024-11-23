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Артур Смольянинов* признался, что скучает по России

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артур Смольянинов, актёр, признанный в России иноагентом и внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, в разговоре с журналистами телеканала НТВ после своего выступления в Дубае поделился, что скучает по России.

Артур Смольянинов
Фото: vk.com by канал ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ, PDM
Артур Смольянинов

Он отметил, что по какой-то причине обижен на Москву и больше не считает её своим городом, однако испытывает тёплые чувства к Санкт-Петербургу.

Во время своего шоу в ОАЭ Смольянинов не позволил себе никаких политических заявлений, так как в этой стране за такие высказывания можно получить огромный штраф и даже запрет на въезд.

Он подтвердил своё тяжёлое финансовое положение и выразил готовность выступать в любой стране мира, так как не боится ареста.

"Переживаю ли я за свою безопасность? Нет, сколько мне отмерено, столько и отмерено. Всё равно умрём все", — заявил уехавший из России артист.

Ранее Евгений Фридлянд объяснил, почему артисты массово отказываются от алкоголя в райдере.

Уточнения

Арту́р Серге́евич Смольяни́нов (род. 27 октября 1983, Москва) — актёр театра, кино и озвучивания, театральный режиссёр и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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