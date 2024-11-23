Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наблюдается рост налоговых поступлений в игорных зонах России
Осьминоги тратят на смену цвета больше калорий, чем вы думаете
Изменившегося Максим Галкина* высмеяли в Сети и сравнили с Прохором Шаляпиным
Проблемы с авто зимой: список уязвимых моделей от специалиста
Справиться с перхотью реально! Вам поможет эта маска с натуральными ингредиентами
Невеста Гуфа забрала его из рехаба
Ваша ошибка может убить денежное дерево
Певица Жанна Бичевская рассказала, за какую шутку её запретили в СССР
Артур Смольянинов* признался, что скучает по России

Продюсер Фридлянд рассказал, зачем российские звёзды массово убирают алкоголь из райдера

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Евгений Фридлянд объяснил, почему многие российские артисты отказываются от алкоголя в своих райдерах. По его словам, это связано с осознанием ценности своей репутации, что особенно важно в эпоху социальных сетей.

Алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, CC BY-SA 4.0
Алкоголь

Фридлянд отметил, что представители шоу-бизнеса начинают понимать, как легко можно испортить свою репутацию и потерять любовь зрителей в интернете.

"Я считаю, что разгромные публикации и обнародование райдеров стали причиной того, что артисты стали отказываться от алкоголя. Это наносит удар по имиджу. Чтобы избежать кривотолков, музыканты стали отказываться от спиртного в гримерках", — поделился своим мнением продюсер.

Он также обратил внимание на то, что артисты стали бояться своих зрителей, ведь любой человек может оставить отзыв в интернете.

Немаловажную роль в решении некоторых певцов отказаться от алкоголя сыграли и появившиеся в информационном поле видео, на которых их коллеги выступали в нетрезвом виде.

Ранее музыкальный критик оценил заявление Гуфа о прощальном гастрольном туре.

Уточнения

Евгений Иосифович Фридлянд (род. 21 июня 1967, Кемерово, РСФСР) — советский и российский музыкальный продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Российский шоу-бизнес
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери Аудио 
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России Аудио 
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Ваша ошибка может убить денежное дерево
Певица Жанна Бичевская рассказала, за какую шутку её запретили в СССР
Артур Смольянинов* признался, что скучает по России
Как ужинать, чтобы утром чувствовать лёгкость
Как разделить комнату и не потерять в удобстве
Врач рассказал, какой набор веса во время беременности считается нормальным
Какие ошибки нельзя допускать при покупке дачи
Герань в зимний период: освещение, полив и подкормка
Продюсер Фридлянд рассказал, зачем российские звёзды массово убирают алкоголь из райдера
Почему важно чистить руль автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.