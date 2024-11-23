Продюсер Фридлянд рассказал, зачем российские звёзды массово убирают алкоголь из райдера

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Продюсер Евгений Фридлянд объяснил, почему многие российские артисты отказываются от алкоголя в своих райдерах. По его словам, это связано с осознанием ценности своей репутации, что особенно важно в эпоху социальных сетей.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, CC BY-SA 4.0 Алкоголь

Фридлянд отметил, что представители шоу-бизнеса начинают понимать, как легко можно испортить свою репутацию и потерять любовь зрителей в интернете.

"Я считаю, что разгромные публикации и обнародование райдеров стали причиной того, что артисты стали отказываться от алкоголя. Это наносит удар по имиджу. Чтобы избежать кривотолков, музыканты стали отказываться от спиртного в гримерках", — поделился своим мнением продюсер.

Он также обратил внимание на то, что артисты стали бояться своих зрителей, ведь любой человек может оставить отзыв в интернете.

Немаловажную роль в решении некоторых певцов отказаться от алкоголя сыграли и появившиеся в информационном поле видео, на которых их коллеги выступали в нетрезвом виде.

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Уточнения

Евгений Иосифович Фридлянд (род. 21 июня 1967, Кемерово, РСФСР) — советский и российский музыкальный продюсер.



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