Гуф собирается завершить концертную деятельность в 2025 году: мнение музкритика

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Рэпер Гуф, известный под своим настоящим именем Алексей Долматов, может продолжить выступать, если у него появится новый материал. Так отреагировал на его заявление о прощальном гастрольном туре музыкальный критик Евгений Бабичев.

Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0 Рэпер Гуф / Алексей Долматов

Специалист отметил, что подобные яркие заявления могут быть отличным коммерческим ходом, чтобы привлечь больше внимания к концертам и увеличить продажи билетов.

"Такие заявления часто оказываются хорошим способом увеличить количество билетов на юбилейные и прощальные концерты. Однако в данном случае я верю, что Гуфу действительно надоело выступать со старым материалом. Я понял его слова так, что если появятся новые альбомы, то концерты ещё будут", — цитирует Бабичева NEWS. RU.

Кроме того, он напомнил, что многие артисты объявляли о прощальных турах, но затем продолжали выступать на разных площадках. Например, Иосиф Кобзон или Алла Пугачёва. Также музыкальный критик отметил, что группа Scorpions уже несколько лет находится в прощальном туре, но при этом продолжает записывать альбомы и выпускать треки.

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Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



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