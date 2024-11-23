Ричард Гир поделился воспоминаниями о первой встрече с Джулией Робертс

В недавнем интервью с Джимми Фэллоном голливудский актёр Ричард Гир поделился своими воспоминаниями о первой встрече с актрисой Джулией Робертс, с которой он снялся в культовой картине "Красотка".
Он рассказал, что они познакомились незадолго до начала съёмок. Тогда актриса прилетела к нему в Нью-Йорк, и их свёл вместе режиссёр фильма Гэри Маршалл.
"Он свёл нас вместе. <…> Я помню, как Джулия приехала ко мне в Нью-Йорк, а он сказал:"Ричард, Джулия — она хороша. Она хороша, она тебе понравится", — признался 75-летний актёр.
В более раннем интервью, посвящённом 25-летию выхода картины, Ричард Гир говорил, что был очарован Джулией Робертс во время их первой встречи. Он заявил, что они прекрасно провели время.
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Ри́чард Ти́ффани Гир (англ. Richard Tiffany Gere; род. 31 августа 1949[…], Филадельфия, Пенсильвания) — американский актёр. Лауреат премии «Золотой глобус» и номинант на премию «Эмми».
Джу́лия Фио́на Ро́бертс (англ. Julia Fiona Roberts; род. 28 октября 1967[…], Смерна, Джорджия) — американская актриса кино и телевидения, продюсер.
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