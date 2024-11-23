Отец Юлии Началовой публично обратился к вдове Владимира Лёвкина

Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой, в своём личном блоге выразил соболезнования в связи со смертью певца Владимира Лёвкина и обратился к его вдове.
Виктор Началов отметил, что страна потеряла человека, который горячо любил свою Родину. Однако, по его словам, самую большую утрату понесла семья покойного.
"Но в первую очередь это утрата для его семьи. Марина, мы все восхищались твоей стойкостью и тем, как ты прошла этот путь с Володей. Ты была и остаёшься достойной женой своего мужа. Сил тебе и твоим замечательным дочерям — Вике и Нике. Мы с вами", — написал композитор.
Марина Лёвкина поблагодарила за поддержку и поделилась тем, как выглядит могила её супруга, заваленная цветами. Вдова артиста не смогла сдержать слёз.
Владимир Лёвкин скончался 17 ноября 2024 года на 58-м году жизни.
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Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).
Виктор Васильевич Началов (род. 26 июня 1957; село Хреновое Бобровского района Воронежской области) — советский композитор и аранжировщик, музыкальный продюсер, гитарист, педагог, отец и бывший продюсер певицы 1991-2017 Юлии Началовой (1981—2019).
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