Отец Юлии Началовой публично обратился к вдове Владимира Лёвкина

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Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой, в своём личном блоге выразил соболезнования в связи со смертью певца Владимира Лёвкина и обратился к его вдове.

Фото: YouTube канал realnieistorii by Скриншот видео YouTube канала realnieistorii, PDM Владимир Лёвкин

Виктор Началов отметил, что страна потеряла человека, который горячо любил свою Родину. Однако, по его словам, самую большую утрату понесла семья покойного.

"Но в первую очередь это утрата для его семьи. Марина, мы все восхищались твоей стойкостью и тем, как ты прошла этот путь с Володей. Ты была и остаёшься достойной женой своего мужа. Сил тебе и твоим замечательным дочерям — Вике и Нике. Мы с вами", — написал композитор.

Марина Лёвкина поблагодарила за поддержку и поделилась тем, как выглядит могила её супруга, заваленная цветами. Вдова артиста не смогла сдержать слёз.

Владимир Лёвкин скончался 17 ноября 2024 года на 58-м году жизни.

Ранее психолог высказала мнение, что Гарику Харламову следовало выбрать в жёны другую артистку.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).



Виктор Васильевич Началов (род. 26 июня 1957; село Хреновое Бобровского района Воронежской области) — советский композитор и аранжировщик, музыкальный продюсер, гитарист, педагог, отец и бывший продюсер певицы 1991-2017 Юлии Началовой (1981—2019).



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