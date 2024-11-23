Гарику Харламову стоило жениться на Марине Федункив: мнение звёздного психолога

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Вероника Степанова, скандально известный психолог, считает, что Гарик Харламов должен был жениться не на актрисе Катерине Ковальчук, а на своей коллеге, юмористке Марине Федункив.

Фото: vk.com by канал Psy - Психология, Поведение и Отношения..., PDM Гарик Харламов и Марина Федункив

В своих рассуждениях она обращает внимание на то, что на сцене Гарик и Марина очень органично смотрятся в роли семейной пары.

"Я считаю, что они идеальная пара, настолько подходят друг другу, что им не нужно притворяться. Гарику совершенно не нужны эти тощие девочки. Ему нужна Федункив!" — заявляет Степанова.

Психолог отмечает, что в их паре не заметна разница в возрасте, к тому же они похожи внешне. Она считает, что, выбирая других партнёров, более молодых и привлекательных, люди не учатся ценить то, что действительно важно в отношениях.

Летом Гарик Харламов в третий раз женился на актрисе Катерине Ковальчук.

Ранее Дмитрий Нагиев рассказал, с кем бы не хотел работать на съёмочной площадке.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер.



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