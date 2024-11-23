Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке

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Актёр Дмитрий Нагиев поделился своими мыслями о коллегах, с которыми он не хотел бы работать на съёмочной площадке. Он не стал называть конкретных имён, но намекнул на Павла Прилучного и Агату Муцениеце.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дмитрия Нагиева в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Дмитрий Нагиев

Сейчас Дмитрий Нагиев возвращается на экраны сразу с двумя проектами — сериалами "Зять" и "Актёрище". В свежем интервью актёр отметил, что для него при выборе проекта большое значение имеет съёмочная команда, особенно его партнёры по кадру. Он заверил, что не собирается работать "со всеми подряд".

Дмитрий Нагиев формирует своё мнение о людях, основываясь на их публичных поступках. Ему неприятны те, кто устраивает скандалы или ведёт себя недостойно.

"Давайте не будем называть имён. Но мне абсолютно точно неприятны люди, которые во всеуслышание делят детей. Я не хочу находиться рядом в моменты домашних склок. Пусть они решат свои проблемы, а потом уже будем работать", — добавляет шоумен.

Таким образом, артист намекнул, что не готов встречаться на работе с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Актёры продолжают судебные разбирательства из-за алиментов и местожительства старшего сына.

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Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.



Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, продюсер и телеведущий.



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