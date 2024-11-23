Юрист Гордон вновь высказалась о Решетовой, из-за которой распался брак певицы Алсу: это провал

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Юрист Катя Гордон выразила мнение, что порядочный человек никогда не станет обращаться в полицию, чтобы доказать свою честность. Она поделилась своими мыслями с журналисткой Алёной Жигаловой, имея в виду модель Анастасию Решетову.

Фото: Instagram by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Анастасия Решетова

Анастасия Решетова оказалась в центре скандала после того, как певица Алсу дала понять, что экс-возлюбленная Тимати причастна к распаду её семьи, а известный скандальный психолог Вероника Степанова заявила, что модель якобы занимается эскортом. По совету своего юриста Сергея Жорина Решетова подала заявление в полицию о защите чести и достоинства.

"Когда юрист Решетовой советует написать заявление в полицию, потому что её оскорбили ассоциации с эскортом, он должен был сказать, что ещё год об этом будут говорить. Это просто провал! Никогда приличный человек не будет обращаться в полицию, чтобы доказать, что он не проститутка. Это тупик", — считает Катя Гордон.

По словам правозащитницы, Решетова забрала своё заявление после того, как Катя Гордон встала на защиту Вероники Степановой.

Ранее Андрей Ургант поделился своим мнением о книге сына, в которой были пустые страницы.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.



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