Отец Ивана Урганта пришёл в восторг от книги сына с пустыми страницами

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Отец известного шоумена Ивана Урганта, Андрей Ургант, с восторгом отозвался о книге сына под названием "Припухлые железы жизни". Это произведение, состоящее исключительно из пустых страниц, актёр увидел как собрание глубоких рассуждений на актуальные темы. Об этом он рассказал в интервью для SPB. KP. RU.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Иван Ургант

Андрей Ургант особенно отметил великолепный русский язык, которым в совершенстве владеет его сын.

"Всё, о чём только можно говорить, — всё это вы найдёте в его книге. Практически полный набор всего. Даже на первый взгляд, каких-то запрещённых вещей или неприветствуемых. В этой книжке есть всё", — отметил артист.

Иван Ургант представил свою книгу тиражом в пять тысяч экземпляров. На обложке он предстал в образе сфинкса. Все вырученные от продажи средства были направлены на счета детского хосписа "Дом с Маяком".

Ранее Айза поделилась своим мнением о том, что Гуф собирается жениться в третий раз.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.



Андре́й Льво́вич У́ргант (иногда указывается как Мили́ндер; род. 28 ноября 1956, Ленинград) — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.