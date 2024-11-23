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Айза-Лилуна Ай не сдержала эмоций после новости о том, что рэпер Гуф сделал предложение новой возлюбленной

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай в своем личном блоге поделилась радостью по поводу новости о том, что её бывший муж, рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя Алексей Долматов), сделал предложение своей новой возлюбленной.

Айза-Лилуна Ай
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0
Айза-Лилуна Ай

Айза всегда с теплотой относилась к девушке, которая на 19 лет моложе артиста. Во время встречи в Таиланде бизнесвумен отмечала, что Разият Салахова ей очень понравилась. Поэтому она не скрывала своей радости от планов возлюбленных стать семьей.

"Уиииии!!! А вот это уже отличная новость. Долечу до дома и буду поздравлять лично", — написала она в своем Telegram-канале.

Айза и Гуф прожили вместе около 10 лет, у них есть общий сын Сэм. Блогерша рассказывала, что причиной распада семьи стала наркотическая зависимость артиста, из-за которой ушла любовь. Они стараются поддерживать дружеские отношения ради своего наследника.

Также у Гуфа есть дочь от второй жены Юлии Королёвой.

Ранее стало известно, что певица Оксана Почепа получила предложение руки и сердца во время телеэфира.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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