Айза-Лилуна Ай не сдержала эмоций после новости о том, что рэпер Гуф сделал предложение новой возлюбленной

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай в своем личном блоге поделилась радостью по поводу новости о том, что её бывший муж, рэп-исполнитель Гуф (настоящее имя Алексей Долматов), сделал предложение своей новой возлюбленной.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0 Айза-Лилуна Ай

Айза всегда с теплотой относилась к девушке, которая на 19 лет моложе артиста. Во время встречи в Таиланде бизнесвумен отмечала, что Разият Салахова ей очень понравилась. Поэтому она не скрывала своей радости от планов возлюбленных стать семьей.

"Уиииии!!! А вот это уже отличная новость. Долечу до дома и буду поздравлять лично", — написала она в своем Telegram-канале.

Айза и Гуф прожили вместе около 10 лет, у них есть общий сын Сэм. Блогерша рассказывала, что причиной распада семьи стала наркотическая зависимость артиста, из-за которой ушла любовь. Они стараются поддерживать дружеские отношения ради своего наследника.

Также у Гуфа есть дочь от второй жены Юлии Королёвой.

Ранее стало известно, что певица Оксана Почепа получила предложение руки и сердца во время телеэфира.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.